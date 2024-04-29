İzmir'de balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kadın, akrabasını ziyaret ettiği sırada apartmanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre Leyla Akyol, Kazım Karabekir Mahallesi 9105 Sokak'taki apartmanda ikamet eden akrabasına ziyarete gitti.
Akyol, henüz belirlenemeyen nedenle apartmanın üçüncü katındaki dairenin balkonundan düştü.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Akyol'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Akyol'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.