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İzmir'de fabrika bahçesinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

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İzmir'in Torbalı ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde bulunan atık yağların tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde bulunan atık yağların tutuşması sonucu çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir yem fabrikasının bahçesinde bulunan atık yağlar, henüz belirlemeyen bir nedenle alev aldı.

Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumanın yükseldiği yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Torbalı İzmir Olay İzmir Yaşam Güncel Haberler

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