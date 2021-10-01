5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali hem doyuracak hem de eğlendirecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali hem doyuracak hem de eğlendirecek

AA / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Kültür Sanat
5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali hem doyuracak hem de eğlendirecek

Adana Valisi Süleyman Elban, 8-10 Ekim'de düzenlenecek 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin katılımcılara keyifli anlar yaşatacağını söyledi.

ADANA (AA) - Adana Valisi Süleyman Elban, 8-10 Ekim'de düzenlenecek 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin katılımcılara keyifli anlar yaşatacağını söyledi.

Elban, bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, "coğrafya lezzettir" temasıyla gerçekleştirilecek festivalde, kent tatlarının tanıtılmasının yanı sıra birçok etkinliğin düzenleneceğini belirtti.

Etkinlikte çok sayıda kişiyi ağırlamayı hedeflediklerini dile getiren Elban, "Lezzet Festivali, dışarıdan gelen misafirlerimize çok eğlenceli ve keyifli anlar zamanlar yaşatacak. Festivalin ev sahibi olan biz Adanalıların da bu yoğun ortamda, kaliteli Adana lezzetlerini sunmak, zamanında yetiştirmek, bitti dememek, gelen herkesi güler yüzle ağırlamak ve uğurlamak gibi bir sorumluluğumuz var." dedi.

Vali Elban, sadece gastronomi sektörünün değil, kentte faaliyet yürüten herkesin festivale destek vermesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sedat Gül, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ve Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç de katıldı.

AA / Ayten Bahar Özkurt - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Şafak Sezer Gülben Ergen
Spor Balotelli Umut Meraş Mustafa Denizli Mario Balotelli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali hem doyuracak hem de eğlendirecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 13:25:22. #1.11#