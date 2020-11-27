43 ilin geçiş güzergahında 'doğalgaz' borusu patladı: Yol trafiğe kapatıldı

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'deki 'kilit kavşak' üzerinde yapılan alt yapı çalışmaları sırasında patlayan doğalgaz borusu paniğe neden oldu.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'deki 'kilit kavşak' üzerinde yapılan alt yapı çalışmaları sırasında patlayan doğalgaz borusu paniğe neden oldu. Trafiğin akışı ise alternatif yoldan sağlandı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından yapılan alt yapı çalışmaları sırasında iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'deki kilit kavşaktan geçen araçların geçişi ise alternatif yoldan sağlandı. Yaklaşık 45 dakika boyunca süren gaz kaçağı paniğe neden oldu. Bölgede elektrikler kesilerek tedbirler alındı. Olay yerine gelen doğalgaz firması görevlileri vanadan doğalgazı kesti. Patlağın onarılması için çalışma başlatıldı. Daha sonra kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı.

(Hasan Ay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı