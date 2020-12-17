4.Uluslararası Öğrenciler Kültür ve Sanat Yarışması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Birlik gibi çok anlamlı bir tema üzerinden gelecek vizyonunu gençlerimizin düşüncelerinde gözlemleyebilmek gerçekten heyecan verici." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Birlik gibi çok anlamlı bir tema üzerinden gelecek vizyonunu gençlerimizin düşüncelerinde gözlemleyebilmek gerçekten heyecan verici." dedi.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından düzenlenen "Uluslararası Öğrenciler Kültür ve Sanat Yarışması"nın ödül töreni, Eyüpsultan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

Bakan Ersoy, UDEF'in sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan etkinliğe video mesaj gönderdi. Ersoy, gençliğin hem büyük bir umut kaynağı hem de çok ağır bir sorumluluğun adı olduğunu söyledi.

Geleceğe dair ortadan kaldırılmak istenen her yanlışın çözümünün, yarınların daha iyi olmasının teminatı gençlerde olduğunu belirten Ersoy, "Bugün yaptığımız tüm çalışmalar, ürettiğimiz projeler gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, onlara yol açmak kolaylık sağlamak içindir." diye konuştu.

Yarınların bugünden daha iyi olmasının ilk şartının birbirini tanıyan, anlayan ve iletişim kurabilen toplumların inşa edilmesi olduğunun altını çizen Ersoy, şunları kaydetti:

"Umutlarımızı bağladığımız gençlerimizin beklentilerimizi karşılamalarını istiyorsak her şeyden önce bizler elimizden gelen tüm imkanlarla onlara yardımcı olmak, arzu ettiğimiz yarınlar için gerekli zemini bugünden hazırlamak zorundayız. Bu bağlamda en önemli iş, dünyanın dört bir yanındaki gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri ve birbirlerini dinleyip anlayabilecekleri ortamı tesis etmektir.

Ülkeler arası öğrenci kabullerinin ve değişimlerin yapıldığı eğitim uygulamaları, bu adımın atılması için çok uygundur. Zira bu uygulamalar ilk elden tecrübelerin önünü açmaktadır. Aracılar olmadan direk temas ve iletişim daima en doğru ve sağlıklı sonucu verir. Bugün Türkiye'de büyük bir memnuniyetle misafir ettiğimiz yaklaşık 200 bin uluslararası öğrencimize de bu pencereden bakmak, onların değerini idrak etmek açısından en doğru yaklaşımdır.

UDEF, temsil ettiği 68 dernekle birlikte inanıyorum ki bu yaklaşıma en güzel hizmetleri sunma potansiyeline sahiptir. Sizlerin çalışmaları ve çabaları gençlerimizin eğitim ve sosyal hayatlarındaki ihtiyaçlarına doğru çözümler sunabilmede ciddi rol oynamaktadır. Bu sayede de Türkiye'de geçirdikleri zamanın daha verimli ve faydalı olmasının önü açılarak edindikleri birikimleri farklı coğrafyalara taşıyabilecek vasıflı insanlar olabilmelerine katkı sağlanmaktadır."

"Gençleri sanatla iç içe görmek ilham verici"

Bakan Ersoy, devletin sunduğu zengin ve çok yönlü imkanların yanında farklı kurum ve oluşumların da bu alanda sorumluluk almasının önemini vurgulayarak, farklı başlıklarda etkinlikler ve projeler yürüten UDEF'in faaliyetlerinde başarılar temenni etti.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen "4.Uluslararası Öğrenciler Kültür ve Sanat Yarışması"nın kendini ifade etme, fikirleri paylaşma gerekliliğine sanat üzerinden çok güzel bir çözüm sunduğunu dile getiren Ersoy, "Gençleri sanatla iç içe görmek bizler için de her zaman ilham verici olmuştur. Kısa film, fotoğraf ve resim olmak üzere üç farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmanın zenginliği de buradan gelmektedir. Birlik gibi çok anlamlı bir tema üzerinden gelecek vizyonunu gençlerimizin düşüncelerinde gözlemleyebilmek gerçekten heyecan verici. Katılımlarıyla bu heyecanı var eden bütün gençlerimize teşekkür ediyorum ve kazanan yarışmacıları da ayrıca kutluyorum." değerlendirmesini yaptı.

Alanında ciddi bir ihtiyaca cevap vererek sorumluluk alan UDEF'e etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür eden Bakan Ersoy, şunları ekledi:

"Sizler geldiğiniz coğrafyaların, kültürlerin ve değerlerin temsilcisi olduğunuz kadar kendi ülkelerinize döndüğünüzde Türkiye'nin de sözü, sesi, fikri ve ifadesi olmaktasınız. Taşıdığınız değeri sakın ola ki hafife almayın. Sizler sayesinde kurulacak bağlar, tesis edilecek ilişkiler büyük değişimleri beraberinde getirecektir. Bizim inandığımız ve güvendiğimiz gerçek budur.

Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere verdiği desteğin onları daha aktif bir şekilde tüm makamlarda iş başında görebilmek adına sunduğu imkanların ardında bu irade vardır. Lütfen bizlerin sizlere inandığı gibi sizler de kendinize inanın. Tecrübelerinizi paylaşın ki doğrular bilinsin, yanlışlar düzelsin. Biz bu yolda daima sizlerin yanında olacağız."

"Sevgi ve kardeşlik hukukuyla çalışmaya özen gösteriyoruz"

UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat ise konuşmasında geleneksel hale gelen yarışmanın güzel sonuçlar doğurduğunu belirterek, "En başta uluslararası öğrencilerimiz arasında motive edici bir unsur oluyor. Onların sanat eserlerini hep beraber burada izleme imkanına kavuşuyoruz." dedi.

UDEF'in Türkiye'yi tercih eden bu öğrencilere ev sahipliği yapmayı ve onların vasıflı insanları olarak ülkelerine dönmelerine katkı sağlamasını hedeflediklerini dile getiren Bolat, "Yaptığımız tüm çalışmalarda uluslararası öğrencilerimizle birlik ve beraberlik ruhu aynı zamanda sevgi ve kardeşlik hukukuyla çalışmaya özellikle özen gösteriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş de konuşma yaptı.

Endonezya, Suriye ve Doğu Türkistanlı öğrenciler birinci oldu

Program, UDEF tarafından Bu sene "Birlik" temasıyla 4. kez düzenlenen kısa film, fotoğraf ve resim yarışmasının ödüllerinin takdim edilmesiyle devam etti.

Müzisyen Yücel Arzen, yönetmen Emre Karapınar, yönetmen Muhammet Erkam Bülbül, fotoğrafçı Ercan Arslan, Sevde Sevan Uşak ve Mehdi Öztürk ile şair İsmail Erdoğan, Cemal Toy ve Mehmet Lütfi Şen'in yer aldığı jürinin seçtiği ödüllü çalışmalar törende sahiplerini buldu.

Yarışmanın "Resim" kategorisinde Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Endonezyalı Tri Ahmad Djabalul Lael birinci olurken, ikinciliği Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden Afganistanlı Abdullah Azızı, üçüncülüğü Gebze Teknik Üniversitesi'nden Moğolistanlı Nursaulye Muratbyek, mansiyon ödülünü ise Pamukkale Üniversitesi'nden Bangladeşli Tamanna Islam kazandı.

Fotoğraf kategorisinde Gaziantep Üniversitesi'nden Suriyeli Zekeriya Elmisto birinci, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Suriyeli Sahl Alshekh Fattouh ikinci, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Suriyeli Taha Yassın üçüncü oldu, Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Makedonyalı Behima Asan da mansiyon ödülüne layık görüldü.

Kısa film kategorisinde İstanbul Üniversitesi'nden Doğu Türkistanlı Mfıerfu Mfımfıtıtuerxun birinci, Nişantaşı Üniversitesi'nden Filistinli Ismaıl Lmhmad ikinci, İstanbul Üniversitesi'nden Bangladeşli Rami Ali üçüncülük ödülünü alırken Aksaray Üniversitesi'nden Sri Lankalı Umar Hashim Fazlur Rahman ise mansiyon ödülünün sahibi oldu.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteklediği, Eyüpsultan Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ödül töreni teşekkür konuşmalarıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani