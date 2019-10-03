4'ncü Etnospor Kültür Festivali başladı

03.10.2019 13:58

İstanbul'da dördüncüsü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali başladı. Açılışını Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın yaptığı festivalde Erdoğan gençlere seslenerek, "Çocuklar gençler ne olursa olsun bize ait olana sahip çıkın. Bizim müziğimizi bizim halk oyunlarımızı oynayın, geleneksel spor ve oyunlarımızı unutmayın" dedi.



Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun 4'ncüsünü düzenlediği Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen tören ile başladı. Açılışını Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın yaptığı festivale Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve DEK Başkan Vekili Hakan Kazancı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu katıldı.



16 ülkeden bine yakın sporcu yer aldı



Organizasyonda misafir ülke Arjantin'in de aralarında bulunduğu 16 ülkeden bine yakın sporcu yer aldı. Festivalde, Arjantin'in geleneksel spor dalı patonun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kök boru, atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılacak. Organizasyonda 40'ı başpehlivan olmak üzere 300 güreşçi kol bağlayıp mücadele edecek. Atlar, kök boru, atlı okçuluk, pato ve cirit müsabakalarında yer almasının yanı sıra festivale gelecek çocuklar ve ebeveynlerinin profesyoneller eşliğinde binmesi için de kullanılacak. Festival, spor ve oyun müsabakalarının yanında, kültürel ve eğlenceli aktiviteleri ile de yüz binlerce çocuğa ulaşacak. Etnospor Kültür Festivali'nde 16 ülkenin geleneksel yemekleri ziyaretçilerle buluşacak. Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna, Yemen'in geleneksel yemekleri, festivale gelen ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.



"Çocuklar gençler ne olursa olsun bize ait olana sahip çıkın"



Etnospor Kültür Festivali açılış konuşmasında çocuklara seslenen Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan, "Bize ait olana bizim olana sahip çıkmadığımız takdirde kolumuz kanadımız kırılır. Üzerinde durduğumuz zemin üzerinde yükselmek istediğimiz temeller yıkılır. Kendi kültürümüzde kendi gelenek ve göreneklerimize kendi estetik anlayışımıza sahip çıkmak zorundayız ki biz gelecekte de biz olmaya devam edebilelim aksi takdirde başka kültürlerin payandası oluruz. Milletlerin gelişmesi kalkınması dünyaya öncülük edebilmesi kültürlerinden kaynaklanmaz, inançlarından kaynaklanmaz. Yüzlerce yıl bizim ecdadımız teknolojide bilimde, sanatta, edebiyatta dünyaya öncülük ederken kültürümüzü yüceltmek için bunları yaptılar. Kendi kültürümüzü kuşanacağız biz olacağız. Bunun için bize ait olana sahip çıkacağız. Çocuklar gençler ne olursa olsun bize ait olana sahip çıkın. Bizim müziğimizi bizim halk oyunlarımızı oynayın geleneksel spor ve oyunlarımızı unutmayın. Kendi emeklerinizi unutmayın. El sanatlarımızı unutmayın. Bizi biz yapan bütün kültürel ögelere sahip çıkın ki gelecekte dünyada yeniden iddia sahibi olalım" diye konuştu.



Festivalin bu sene 1 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. 3-6 Ekim tarihlerinde, 4 gün sürecek festival boyunca bine yakın sporcunun katılacağı spor müsabakalarının yanı sıra, 16 farklı ülkenin yemeklerinden kıyafetlerine kadar kültürel tüm zenginlikleri de ziyaretçilerle buluşturulacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA