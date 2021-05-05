4 KATLI APARTMANIN ÇATI KATINDAN ATLAYARAK YAŞAMINA SON VERDİ
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4 KATLI APARTMANIN ÇATI KATINDAN ATLAYARAK YAŞAMINA SON VERDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da bilenmeyen bir nedenle bunalıma giren Kerem Ş. (47), 4 katlı apartmanın çatı katından atlayarak yaşamına son verdi.

Antalya'da bilenmeyen bir nedenle bunalıma giren Kerem Ş. (47), 4 katlı apartmanın çatı katından atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Gürsu mahallesi 345 sokakta meydana geldi. 4 katlı apartmanın çatı katında yaşayan Kerem Ş. çatıdan hızla koşarak otoparka atladı. Gürültü üzerine balkona çıkan apartman sakinleri Kerem Ş.'nin yerde hareketsiz yattığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde belirtilen adrese gelen ekipler yaptıkları kontrolde, Kerem Ş.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Kerem Ş.'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

4 KATLI APARTMANIN ÇATI KATINDAN ATLAYARAK YAŞAMINA SON VERDİ
4 KATLI APARTMANIN ÇATI KATINDAN ATLAYARAK YAŞAMINA SON VERDİ
4 KATLI APARTMANIN ÇATI KATINDAN ATLAYARAK YAŞAMINA SON VERDİ
4 KATLI APARTMANIN ÇATI KATINDAN ATLAYARAK YAŞAMINA SON VERDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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