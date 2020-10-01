30 Eylül 2020 Haberleri
01.10.2020 00:15 | Son Güncelleme: 01.10.2020 00:19
30 Eylül 2020 Manşet Haberleri.
- Sağlık Bakanı Koca, seyircili maçlara yeşil ışık yaktı
- Almanya'da Bayern Münih, Süper Kupa'yı kazandı
- Ermenistan çatışma bölgesine yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi
- Sivas'ta 13 yavru köpek, çuval içerisinde sokağa atıldı
- Telif polemiği büyüyor! Şehrazat'tan kendisine 'Terbiyesiz' diyen Acun'a yanıt gecikmedi
- Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait füze sistemlerini vurdu
- Irak'ın Erbil kentinde ABD askerlerinin olduğu bölgeye roketli saldırı
- Film gibi olay! Kadın haltercinin uçuşu kabusa döndü, kimseye cinsiyetini kanıtlayamadı
- Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, Nice ile anlaştı
- Komşusuyla yasak aşk yaşayan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı
- Annesinin kızmasıyla proje üreten 4'üncü sınıf öğrencisi, TEKNOFEST 2020'de birinci oldu
- Sosyal medyada 'mafya hizmeti' reklamı yapan kişi tutuklandı
- CHP'li vekilin vaka sayılarıyla ilgili iddiasına Bakan Koca'dan yanıt: Tablodaki bütün veriler doğrudur
- Bakan Koca, yüz yüze eğitimin yeni yol haritasını açıkladı: 2., 8. ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu'nun önerisi var
- Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı
- Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1391 yeni vaka tespit edildi
- Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı için önümüzde 2-3 ay kaldı, tünelin ucundaki ışık göründü
- Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı
- Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi
- Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 15'e yükseldi
- Kadıköy'de İETT şoförünün tartıştığı kadın yolcunun burnunu kırdığı öne sürüldü
- Babasını baltayla öldürdü, savunmasında 'Babanı öldür' diye sesler duydum' dedi
- İki günlük kız çocuğu, yüz kez tornavida saplanarak öldürüldü
- Türkiye'de koronavirüs aşısı denenen gönüllülerde yan etkiye rastlanılmadı
- Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı
- İntihar eden zanlı, karı koca çifti savcılığa gitmemeleri için öldürmüş
- Gerilimi artıracak hamle! ABD, Girit Adası'ndaki üsse savaş gemisi gönderiyor
- Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın 'Uçağımız düşürüldü' iddiasını yalanladı
- ABD'li Bakan Pompeo, ülkesinin İncirlik Üssü'nden çekileceği iddiasını yalanladı
- ABD sperm donörü Joe'yu konuşuyor! Dünya genelinde 150 çocuğu var
- Senet mağdurlarını korkutmak için kullanılan kral piton hayvanat bahçesine konuldu
- Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gelişmeleri aktaran Habertürk ekibinin yakınına füze düştü
- Lille Başkanı Gerard Lopez, Zeki Çelik'in takımdan ayrılabileceğini söyledi
- Kübra Boyraz'ın botoks yaptırdığı güzellik merkezinin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı
- Doğuma girdikten sonra eşini kaybeden kadına acı haber verilemedi
- Esenyurt'ta taksiciler arasındaki silahlı kavga sonrası 4 durak kapatıldı
- Kundaklanan ormanda mahsur kalan kaplumbağanın yardım çığlığı
- Kuveyt Emiri es-Sabah toprağa verildi
- ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ikinci çeyrekte yüzde 31,4 daraldı
- Real Madrid'de Eden Hazard 4 hafta sahalardan uzak kalacak