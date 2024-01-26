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Zonguldak'ta bir kişi camın patlaması sonucu yaralandı

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Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesi'nde bir kişi yaslandığı camın patlaması sonucunda dükkanın içine düştü. Yaşlı adam başından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesi'nde bir kişi yaslandığı camın patlaması sonucunda dükkanın içine girdi.-Olayda yaşlı adam yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi tansiyonunun düşmesi sonucunda işyerinin camına yaslandı. Yaşlı adamın yaslandığı camın patlaması sonucunda dükkanın içine düştü. Yaşlı adam düşmenin etkisiyle başından yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adama ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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