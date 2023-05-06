Yusufeli yeni yerleşim yerinden hava ambulansı ilk sevk yaptı

Artvin'in Yusufeli ilçesin Kadın Doğum Servisinde dünyaya gelen 3 günlük bebek Ertekin solumun sıkıntısı yaşayanından dolayı Helikopter Hava Ambulans ile Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Artvin'in Yusufeli ilçesin Kadın Doğum Servisinde dünyaya gelen 3 günlük bebek Ertekin solumun sıkıntısı yaşayanından dolayı Helikopter Hava Ambulans ile Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Edinilen bilgiye göre Yusufeli Devlet Hastanesinde üç gün önce dünyaya gelen Bebek Ertekin (erkek) solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi altına alındı. Karayolu ile sevki tehlikeli olduğundan dolayı Sağlık il müdürlüğü ve hastane yönetiminin talebi üzerine Erzurum'dan helikopter ambulans istendi. Sabah erken saatte yeni ilçe merkezi Yusufeli Devlet Hastanesi bahçesine iniş yapan ambulans helikopter Bebek Ertekin'i alarak yeniden havalandı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni doğan yoğun bakımına sevk edildi. - ARTVİN