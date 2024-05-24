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Yoldan çıkan panelvan araç refüjdeki ağaca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan araç, refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan araç refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada; M.Y. idaresindeki 38 AGK 945 plakalı Ford marka panelvan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Kazada araç sürücüsü ile beraber M.Y. yaralanırken; ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolcuk koltuğunda oturan M.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karışan panelvan araçta çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Melikgazi Kayseri 3.Sayfa Haberler

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