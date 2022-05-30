Yeni aldığı otomobili seyir halindeyken yandı - Haberler

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Yeni aldığı otomobili seyir halindeyken yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yeni aldığı otomobili seyir halindeyken yandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahibinin yeni aldığı otomobil, seyir halindeyken alevlere teslim oldu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahibinin yeni aldığı otomobil, seyir halindeyken alevlere teslim oldu.

Olay, Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Peugeot marka 06 CNH 715 plakalı otomobil, seyir halindeyken yanmaya başladı. Motor kısmından yükselen dumanları gören sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından otomobil çekiciye yüklenerek, yoldan kaldırıldı.

Sahibinin otomobili yeni satın aldığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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