Yalova'da İş Yerlerinde 118 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yapılan aramalarda iş yerlerinde 118 bin adet dolu makaron bulundu. Polis, şüpheliler hakkında yasal işlem başlattı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde iş yerlerinde yapılan aramalarda 118 bin adet dolu makaron ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.O.A, Y.B. ve B.Ş. isimli şüphelilere ait işyerinde ve ikamette savcılık izniyle arama gerçekleştirdi. Aramada 118 bin adet dolu makaron yakalandı. Polis şüpheliler hakkında yasal işlem başlattı. - YALOVA