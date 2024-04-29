Van'da Gümrük Kaçağı Akaryakıt, İlaç ve Sigara Ele Geçirildi

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı akaryakıt, ilaç ve sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "22 -28 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 562 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 10 bin 653 adet gümrük kaçağı ilaç (hayvansal ilaç), 5 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara, 30 litre gümrük kaçağı alkol ve 7 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 12 olay kapsamında 23 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN