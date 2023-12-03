Üzerinden uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te, şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde ve bir araçta yapılan aramada 628 gram metamfetamin ve 30 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gaziantep'te, şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde ve bir araçta yapılan aramada 628 gram metamfetamin ve 30 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir şahsı durdurdu. Durdurulan şahsın üzerinde ve bir araçta yapılan aramada 628 gram metamfetamin ve 30 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP