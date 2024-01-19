UNRWA Genel Komiseri: Batı Şeria'daki saldırılar en yüksek seviyelere ulaştı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, işgal altındaki Batı Şeria'nın şiddetli saldırılara tanıklık ettiğini, saldırıların şu ana kadar en yüksek seviyelere ulaştığı uyarısında bulundu.

İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların 105 gündür devam ediyor. Bölgeye ayrım gözetmeksizin saldıran İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da da baskın ve saldırılarını artırarak sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın şiddetli saldırılara tanıklık ettiğini belirtti. Saldırıların şu ana kadar en yüksek seviyelere ulaştığını belirten Lazzarini, bölgedeki durumu "trajik bir acı ve ıstırap döngüsü" olarak tanımladı.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in operasyonlarının sayısının, süresinin ve yoğunluğunun özellikle mülteci kamplarında önemli ölçüde arttığını vurgulayan Lazzarini, yerleşimci şiddetinin Filistinlilerin evlerini terk etmelerine neden olduğunu söyledi. Lazzarini, "Geçen yıl öldürülen Filistinlilerin sayısı 2022 yılına kıyasla 3 kat arttı. Son 5 günde öldürülenler arasında 90 çocuk var. Şiddetin ne kadar yaygınlaştığı göz önüne alındığında kaybedilen hayatları takip etmek zor" dedi. - GAZZE