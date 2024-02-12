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UCM Başsavcısı: Yasaları çiğneyenler şikayet etmemeli

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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada tüm savaşların kuralları olduğunu hatırlatarak, 'Yasaları çiğneyenler, Ofisim yetkisi dahilinde harekete geçtiğinde şikayet etmemeli' dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada tüm savaşların kuralları olduğunu hatırlatarak, "Yasaları çiğneyenler, Ofisim yetkisi dahilinde harekete geçtiğinde şikayet etmemeli" dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. İsrail'in gece saatlerinde Refah'a düzenlediği bombardımandan ve muhtemel kara operasyonundan derin endişe duyduğunu belirten Khan, "Ofisimin Filistin'deki durumla ilgili devam eden aktif bir soruşturması bulunuyor. Bu soruşturma, Roma Tüzüğü çerçevesindeki suçlardan sorumlu olanların adalet önüne çıkarılması amacıyla son derece acil bir mesele olarak ele alınıyor" dedi.

" İsrail'in tutumunda gözle görülür bir değişiklik görmedim"

Tüm savaşların kuralları olduğunu vurgulayan Khan, "Silahlı çatışmalarda geçerli olan yasalar, onları içi boş veya anlamdan yoksun hale getirecek şekilde yorumlanamaz. Geçen yıl Ramallah'ta da dahil olmak üzere bu mesajı sürekli olarak verdim. O zamandan bu yana İsrail'in tutumunda gözle görülür bir değişiklik görmedim. Defalarca vurguladığım üzere yasaları çiğneyenler, Ofisim daha sonra yetkisi dahilinde harekete geçtiğinde şikayet etmemeli" dedi.

Ofisinin iddia edilen tüm suçları aktif bir şekilde soruşturduğunu vurgulayan Khan, "Yasaları ihlal edenlerden hesap sorulacak. Ayrıca soruşturmalarımızın önemli bir odak noktası olan esirlerin tamamının derhal serbest bırakılması çağrısını yineliyorum" dedi.

Khan, geçtiğimiz sene Refah Sınır Kapısı'nı, İsrail ve Filistin'i ziyaret etmişti

Başsavcı Khan, geçtiğimiz sene Refah Sınır Kapısı'nı, İsrail ve Filistin'i ziyaret etmiş, Gazze Şeridi'ne insani yardımın engellenmesinin savaş suçu sayılabileceği konusunda uyarmıştı. Khan ayrıca, İsrail taraf ülke olmamasına rağmen mahkemenin İsrail ve Gazze Şeridi'nde işlenmiş potansiyel savaş suçları konusunda yargı yetkisine sahip olduğunu söylemişti. - LAHEY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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