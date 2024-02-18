Tuzla'da Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Tutuklandı

Tuzla'da emniyet ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üzerinde ve evinde çok miktarda uyuşturucu madde ve farklı ülkelere ait nakit para ele geçirildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik İstanbul genelinde uygulamalar ve denetimler gerçekleştirdi. 14 Şubat tarihinde Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulamada, şüphelenilerek durdurulan A.L. (47) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 530 gram marihuana, 5 gram altın, 1 adet cep telefonu, 615 dolar ve 200 TL nakit para ele geçirildi. Şüphelinin Pendik ilçesi Fevzi Çakmak

Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramalarda ise 2 kilo 261 gram şeffaf poşet, peçete ve kavanozlar içerisinde marihuana, 6 gram altın, 26 bin 900 dolar, 20 pound, 255 euro, 280 TL, 21 Romanya ronu, 233 Ukrayna grivnası, 5 Bulgaristan levası, 1 adet hassas terazi, 1 adet bronz tablet, 1 adet Arapça el yazması kitap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, 15 Şubat'ta "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL