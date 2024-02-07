Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti tarafından deprem tatbikatı yapıldı

Kahramanmaraş merkezli geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremin yıl dönümünde Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) tarafından, 9 bölgede deprem tatbikatı yapıldı.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen deprem, 11 il 124 ilçe, 6 bin 929 köyü etkiledi. Depremde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi de yaralandı. Depremin yıl dönümü dolayısıyla bugün hayatını kaybedenler için anma etkinlikleri düzenlenirken, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) tarafından Türkiye genelinde 9 Bölgede, "6 Şubat Depremi anma ve TRAC Şubeleri Afet Haberleşme tatbikatı" yapıldı.

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Burdur Şubesi tarafından da Burdur'da gerçekleştirilen tatbikata 18 personel katıldı. Tatbikatta senaryo gereği İstanbul Merkezli 7,9 şiddetinde meydana gelen depremin ardında 1'inci bölge, 2'inci bölge ve 3'üncü bölgede bulunan şube ve temsilcilikler alarm durumuna geçti. 2'nci bölgede yer alan Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Burdur Şube Başkanı İzzet Nedim Salman koordinatörlüğünde alarma geçen ekipler durum ve yapılan hazırlıklar hakkında merkeze bilgi verdiler.

Ekiplerin kısa sürede hazırlıklarını tamamladıkları ve gelecek talimata göre hareket edecekleri yönünde bilgi alan merkez operatörü Salman, diğer bölge koordinasyon sorumluları ile de irtibatta kalarak ekiplerin deprem bölgesine en kısa sürede sorun yaşamadan ulaşmaları için güzergahlar hakkında aldığı bilgileri ekipler ile paylaştı. Tatbikat sonrası açıklama yapan Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Burdur Şube Başkanı İzzet Nedim Salman, "Malumunuz 6 Şubat Depremi'nin yıl dönümü acımızı halen içimizde yaşıyoruz. Biz de farkındalık olsun diye tüm Türkiye'de Radyo Amatörleri Cemiyeti olarak bir senaryo üzerinden tatbikat gerçekleştirdik. Bu tatbikatımıza tüm Türkiye'deki Türkiye Radyo Amatörleri Şubeleri ve temsilcilikleri opsiyonel ve profesyonel olarak katılım sağladılar. Çevrimlerimiz ve çalışmalarımız halen devam ediyor. Biz de Burdur şubesi olarak 18 ekibimizi nasıl yönlendirebiliriz hangi çalışmalar içerisinde olduklarını hem hatırlatmak hem de tatbikat ettirmek amacıyla böyle bir çevrim gerçekleştirdik. Arkadaşlar verilen görevleri harfiyen yerine getirdiler. Olması gereken yerde oldular" dedi. - BURDUR