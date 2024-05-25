Üye Girişi
Haberler

Esenyurt'ta Otomobilini Motosikletlinin Üzerine Sürerek Trafikte İnatlaşan Sürücüye 35 Bin Lira Cezası Kesildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta yaşanan olayda, bir otomobil sürücüsü motosikletlinin üzerine sürerek trafikte inatlaşmıştı. Sürücüye, çeşitli trafik suçlarından toplamda 35 bin 279 TL idari para cezası uygulandı ve ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Esenyurt'ta otomobilini motosikletlinin üzerine sürerek trafikte inatlaşan sürücüye 35 bin lira ceza kesilirken "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay, 22 Mayıs tarihinde D-100 Güney Yol Avcılar Mevkii'nde meydana gelmişti. İddiaya göre seyir halindeki motosiklet ile otomobil sürücüsü arasında yol tartışması çıkmış süratli iki taşıt, seyir halinde ilerlediği sırada otomobil sürücüsü birden fazla kez motosikletlinin önüne kırmıştı. Yaşanan inatlaşmada diğer araçlar da zor anlar yaşamıştı. Konuya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda plaka üzerinden kimliği tespit edilen M.E.U. isimli sürücü polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye, "sürücü belgesiz araç kullanmak" suçundan 12 bin 977 TL, "trafiği aksatacak ve tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek" suçundan 6 bin 439 TL, "yakın takip" suçundan 690 TL, "saygısızca araç kullanmak" suçundan 690 TL, "cam filmi" suçundan bin 506 TL ayrıca araç sahibine "motorlu aracın sürücü belgesi olmayan kişi tarafından sürülmesine izin vermek" suçundan 12 bin 977 TL olmak üzere toplamda 35 bin 279 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü M.E.U. "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Avcılar Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Esenyurt trafik 3.Sayfa Haberler

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından dövüldü

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından dövüldü

 Özgür Özel'den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Tek hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Tek hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak

 2 çocuk annesi boğazı kesilerek katledildi! 3 altın bilezik için öldürmüş

2 çocuk annesi boğazı kesilerek katledildi! 3 altın bilezik için öldürmüş

Bakmadan Geçme

25 Mayıs hangi burç? 25 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 25 Mayıs tarihi hangi burç olur? 25 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 25 Mayıs Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 25 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 25 Mayıs Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Steam çöktü mü? 25 Mayıs Cumartesi Steam sorun mu var? Galatasaray'da seçim ne zaman, seçim bugün mü? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 25 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? #128680 Yeni eğitim müfredatı onaylandı mı? Talim ve Terbiye Kurulu müfredatı onayladı mı? 25-26 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 25-26 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 25 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! #128680 25-26 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 25-26 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 25 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 25 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar #128240
Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title