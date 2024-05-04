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Trabzon'da Yurtdışından Alınan Cep Telefonu Dolandırıcılığı

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Trabzon'un Araklı ilçesinde bir kişi yurtdışından aldığı cep telefonunu açtırmak için iletişime geçtiği şahıs tarafından 76 bin 220 TL dolandırıldı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde bir kişi yurtdışından aldığı cep telefonunu açtırmak için iletişime geçtiği şahıs tarafından 76 bin 220 TL dolandırıldı.

Alınan bilgiye göre, Araklı ilçesinde yaşayan M.C. (30) isimli kişi bir süre önce yurt dışından aldığı cep telefonunu açtırmak için sosyal medya üzerinden kimliği belirlenemeyen bir şahıs ile iletişime geçti. Cep telefonunu yurt içinde kullanılabilmek için anlaştığı şüpheli şahsa 76 bin 220 TL para gönderen M.C. bir süre sonra şahsa ulaşamadı. Dolandırıldığı anlayan M.C. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri tarafından şüpheli şahsın tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Trabzon Araklı Dolandırıcılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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