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Selahattin Baki neden yok, Selahattin Baki yeni yönetime olmayacak mı?

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulüpte yapılacak başkanlık seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Selahattin Baki neden yok, Selahattin Baki yeni yönetime olmayacak mı?

Fenerbahçe'de başkan adayı olan Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi açıklandı. Selahattin Baki, İlker Dinçay, Ömer Okan ve Can Gebetaş yeni yönetimde yer almayacak. Listede yer alan yeni isimler arasında Acun Ilıcalı, Alper Alpoğlu, Cenk Özatanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt ve Nedim Keçeli gibi isimler bulunuyor. Selahattin Baki neden yok, Selahattin Baki yeni yönetime olmayacak mı?

SELAHATTİN BAKİ NEDEN YOK?

Yeni dönem listesini açıklayan Koç'un listesinde Selahattin Baki, İlker Dinçay, Ömer Okan ve Can Gebetaş yer almadı. Ali Koç'un yönetim kurulunda, Acun Ilıcalı'nın da listede olması dikkat çekti.

Ali Koç'un listesinde yer alan isimler şu şekilde:

• Erol Bilecik

• Burak Kızılhan

• Sertaç Komsuoğlu

• Acun Ilıcalı (Yeni)

• Ahmet Ketenci

• Alper Alpoğlu (Yeni)

• Cenk Özatanık (Yeni)

• Eren Dişli (Yeni)

• Ergun Özen (Yeni)

• Esin Güral Argat

• Fethi Pekin

• Hakan Safi (Yeni)

• Hamdi Akın (Yeni)

• Hulusi Belgü (Yeni)

• Hüseyin Bozkurt (Yeni)

• Kemal Danabaş

• Mehmet Dereli

• Nedim Keçeli (Yeni)

• Özgür Özaktaç

• Rıfat Perahya (Yeni)

• Selma Rodopman

Selahattin Baki neden yok, Selahattin Baki yeni yönetime olmayacak mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Selahattin Baki Fenerbahçe Ali Koç Gündem Spor Haberler

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