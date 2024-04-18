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Tokat'taki deprem Samsun'da da hissedildi

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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, Samsun'da da hissedildi. Panik yaşayan bazı vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Tokat'taki deprem Samsun'da da hissedildi

SAMSUN - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, Samsun'da da hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 18.11'de merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 5,9 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden Samsun'da da hissedildi. Panik yaşayan bazı vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Vatandaşlar yakınlarını cep telefonuyla arayarak herhangi bir olumsuzluk olup olmadığı konusunda bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sulusaray Samsun Deprem Tokat 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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