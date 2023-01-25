Texas'ı hortum vurdu: elektrik hatları devrildi, tır yan yattı
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ABD'nin Texas eyaleti genelinde çıkan hortumlar nedeniyle elektrik hatları devrilirken, bir tır da yan yattı.
ABD'nin Texas eyaleti genelinde çıkan hortumlar nedeniyle elektrik hatları devrilirken, bir tır da yan yattı.
ABD'nin Texas eyaletinin farklı noktalarında hortum çıktı. Houston metro bölgesindeki Deer Park'ta çıkan hortumun etkisiyle elektrik hatları ve ağaçlar devrildi. Bir akaryakıt istasyonunda ise büyük hasar meydana geldi. Pasadena'da da elektrik hatları devrilirken, otoyoldaki 1 tır yan yattı.
Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us'e göre Texas'ta 97 binden fazla hane şiddetli fırtınalar nedeniyle elektriksiz kaldı. - TEXAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa