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TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü

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TEM Otoyolunda 1 tırın ve 2 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada tırın arkasına giren otomobilde bulunan sürücü hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü

İSTANBUL - TEM Otoyolunda 1 tırın ve 2 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada tırın arkasına giren otomobilde bulunan sürücü hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu Hadımköy Akcaburgas arasında 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 34 ECL 785 plakalı araç ile 42 AIH 822 plakalı tır kazaya karıştı. O esnada seyir halinde olan Mehmet Soylu yönetimindeki

Renault marka 34 ZT 3893 plakalı otomobil tırın arkasına girerek kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucundan sürücü kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan trafik Mahmutbey istikametinde tek şeritten ilerledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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