Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uyuşturucuyla mücadele operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu haplar, metamfetamin ve skunk maddesi ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucuyla mücadelede 7 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla yapılan mücadelede Süleymanapaş ilçesi Çınarlı Mahallesinde B.Ş. ve E.T. isimli şahıslar üzerinde yapılan aramalarda; 13 adet uyuşturucu hap, 0,9 gram metamfetamin ve skunk ve 1 adet cam uyuşturucu içme aparatını (pipe) olduğu tespit edilerek muhafaza altına alındı.

Süleymanpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesinde de bir araç ve içerisinde bulunan Y.G. ve G.N.G. isimli şahıslar üzerinde yapılan aramada, 60,2 metamfetamin, 3,8 gram skunk maddesi olduğu tespit edilerek el konuldu.

Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği olarak ilçe dahilinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı/ ticareti suçları çerçevesinde yapılan çalışmalarda, Şeyh Sinan Mahallesinde bulunan adreste yapılan aramada, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, 1 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca 1 adet tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet uyuşturucu içmekte kullanılan cam aparat olduğu tespit edilerek el konuldu. Olayda Ç.G., C.O. B.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Uyuşturucu ile mücadelede toplamda 7 şüpheli ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ