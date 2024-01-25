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Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Sahte Alkol Ele Geçirildi

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Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu ve sahte alkol ele geçirildi. Şarköy, Kapaklı ve Ergene ilçelerinde gerçekleştirilen aramalarda toplamda 10 litre etil alkol, 3 gram eroin, 1 gram metamfetamin ve çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları bulundu. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince uyuşturucu ve sahte alkol ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Şarköy ilçesinde C.D. isimli şahsın evinde yapılan aramada 10 litre etil alkol, 2 adet alkol derece ölçme aparatı ve alkol yapımında kullanılan çeşitli plastik kaplar ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Kapaklı ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde U.K. isimli şahsın üzerinde, 3 gram eroin, 1 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu hap ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Ergene ilçesi Yulaflı Mahallesi'nde U.T. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 3 gram eroin ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheliler ile ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Tekirdağ Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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