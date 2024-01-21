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Tekirdağ'da Öğrencilere Siber Eğitimi Verildi

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce öğrencilere yönelik siber eğitimi gerçekleştirdi. Toplamda 360 kişiye güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber suç ve siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı ve zararları, yasa dışı bahis, teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

Tekirdağ'da polis ekiplerince öğrencilere yönelik siber eğitimi gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor. Polis ekiplerince oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde, Tekirdağ Kazandereli Memiş Pehlivan Ortaokulu ve Nihat Sami Banarlı Ortaokulunda toplamda 360 kişiye güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber suç ve siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı ve zararları, yasa dışı bahis, teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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