Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Güncelleme:

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Kazımdirik-Turan Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde Talatpaşa Ortaokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İ.D. (22) idaresindeki 59 AFV 255 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen şekilde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi neticesinde kaza yaptı. Yaralanan sürücü için olay yerine ambulans çağrıldı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk etti. Emniyet ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tek taraflı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

SON DAKİKA HATAY'DA DEPREM | Hatay'da deprem nerede oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? DEPREM Mİ OLDU? SON DAKİKA! Hatay'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? Hatay Samandağ depreminin büyüklüğü ne? KARABÜK İFTAR VAKTİ | Karabük'te iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Zuhal Topal kimdir? YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? Yemekteyiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? AĞRI İFTAR VAKTİ | Ağrı iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ISPARTA İFTAR VAKTİ | Isparta'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Melsum Erdost kimdir? Melsum Erdost kaç yaşında, şarkıları neler? IĞDIR İFTAR VAKTİ | Iğdır'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Yemekteyiz Murat kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Murat kaç yaşında? HAKKARİ İFTAR VAKTİ | Hakkari'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! GÜMÜŞHANE İFTAR VAKTİ | Gümüşhane'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 5 Mart bu akşam hangi maçlar var? Bugün maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? GİRESUN İFTAR VAKTİ | Giresun'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Bayern Münih-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bayern Münih-Lazio maçı şifresiz mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title