Tekirdağ'da metruk binada uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri, metruk binada bulunan iki kişi üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde metruk binada bulunan iki kişi üzerinde arama gerçekleştiren polis ekipleri, şahısların üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik madde alım satım ve kullanılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Polis ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Tümay Sokak üzerinde bulunan metruk binada bulunan K.İ. ve E.K. isimli şahıslar üzerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada toplam 1.70 gram bonzai ele geçirilirken, şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ