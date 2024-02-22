Tekirdağ'da Kaçak Kazı Yapan İki Kişi Suçüstü Yakalandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kaçak kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda A.K. ve B.M. isimli şahısların define aradıkları tespit edildi. Şahıslar hakkında işlem başlatıldı ve kaçak kazı malzemeleri jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kaçak kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Süleymanpaşa Yukarıkılıçlı Mahallesi'nde A.K. ve B.M. isimli şahısların ellerinde dedektörler ile define aradıkları tespit edildi. Şahıslar suçüstü yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.
Kaçak kazı yaptıkları malzemeleri ise jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı. - TEKİRDAĞ