Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Kaçak Kazı Yapan İki Kişi Suçüstü Yakalandı

Güncelleme:

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kaçak kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda A.K. ve B.M. isimli şahısların define aradıkları tespit edildi. Şahıslar hakkında işlem başlatıldı ve kaçak kazı malzemeleri jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kaçak kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Süleymanpaşa Yukarıkılıçlı Mahallesi'nde A.K. ve B.M. isimli şahısların ellerinde dedektörler ile define aradıkları tespit edildi. Şahıslar suçüstü yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

Kaçak kazı yaptıkları malzemeleri ise jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Tekirdağ Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title