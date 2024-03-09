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Tekirdağ'da Kaçak İçki Operasyonu: Bin 600 Litre Etil ve Kaçak Alkol Ele Geçirildi

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Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Şarköy ve Çerkezköy ilçelerindeki depolarda bin 600 litre etil ve kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince kaçak içkiye yönelik düzenlenen operasyonda bin 600 litre etil ve kaçak alkol ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Şarköy ve Çerkezköy ilçelerinde kaçak içki operasyonu düzenledi. Şarköy ilçesi Hoşköy mahallesinde, M.E isimli şahsın deposunda bandrolsüz şarap bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, M.E'ye ait depodaki aramalarında 550 litre bandrolsüz kaçak şarap ele geçirdi.

Çerkezköy ilçesindeki operasyonda ise M.E.P isimli şahsa ait iş yerinde jandarma ekipleri, 1 tonluk kimyasal ayrıştırma makinası, bin 40 litre etil alkol, 3 adet boş 1 tonluk tank, 240 adet boş 5 litrelik bidon, ayrıştırma makinası elektrik panosu, 1 soğutma fanı, 2 adet dinamo, 273 adet bidon kapağı, 305 adet bidon tıpası ve 1 adet kapak sıkma makinası ele geçirdi.

Operasyonlarda yakalanan M.E ve M.E.P'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çerkezköy Jandarma Tekirdağ Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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