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Tekirdağ'da 11 şüpheli uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındı

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Operasyonda bonzai, uyuşturucu hap, eroin ve para ele geçirildi.

Tekirdağ'da 11 şüpheli uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, Süleymanpaşa, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde, 25 gram bonzai, 100 uyuşturucu hap, 5 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin lira ele geçirildi.

Polisin çalışmasında 11 zanlı gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Güvenlik Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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