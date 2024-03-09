Tekirdağ'da 11 şüpheli uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındı
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Operasyonda bonzai, uyuşturucu hap, eroin ve para ele geçirildi.
Tekirdağ'da 11 şüpheli uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, Süleymanpaşa, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde, 25 gram bonzai, 100 uyuşturucu hap, 5 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin lira ele geçirildi.
Polisin çalışmasında 11 zanlı gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ