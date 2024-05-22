Üye Girişi
Haberler

Tavşanlı'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada elektrikli motosiklet sürücüsü H.B.G. ile arkasında yolcu olarak bulunan M.A. yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Yeni Mahalle Akseven caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre O.D. idaresindeki otomobil ile H.B.G. idaresindeki elektrikli motosiklet Akseven Sokak ile Gül Sokak kavşağında çarpıştı.

Kazada elektrikli motosiklet sürücüsü H.B.G. ile arkasında yolcu olarak bulunan M.A. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine belirtilen adrese gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Tavşanlı Kütahya trafik Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasını cinsel organını keserek öldürdü

Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasını cinsel organını keserek öldürdü

 Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık

Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık

 Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni anlaşma sağladı

 CHP lideri Özel'i taktığı yok! Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor

CHP lideri Özel'i taktığı yok! Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title