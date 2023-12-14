Tarsus'ta İşçi Pres Makinesine Kaptırarak Yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir atölyede çalışan işçi, sol kolunu pres makinesine kaptırarak yaralandı. İşçinin durumunu gören mesai arkadaşları hemen yardım çağırdı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde atölyede işçi olarak çalışan bir kişi, sol kolunu pres makinesine kaptırarak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan İŞGEM içerisinde faaliyette bulunan inşaat malzemeleri bağlantı elemanları üretim atölyesinde çalışan R.E. isimli işçi, henüz bilinmeyen bir nedenle kolunu pres makinesine kaptırdı.

Bir anda bağırmaya başlayan işçinin durumunu gören mesai arkadaşları, hemen 112 ihbar hattını aradı. Olay yerine sağlık ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin, sağlık personelleriyle birlikte yürüttükleri çalışma neticesinde, talihsiz işçinin kolu sıkıştığı yerden çıkartıldı. R.E., hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. - MERSİN