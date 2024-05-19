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Suruç'ta başıboş köpeklerin saldırısı: 1 keçi telef oldu, 1 keçi ve 2 koyun yaralandı

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 1 keçi öldü, 1 keçi ve 2 koyun ise yaralandı. Yaralı hayvanlar veterinere götürüldü.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde başıboş köpeklerin saldırdığı 1 keçi telef olurken 1 keçi ile 2 koyun da yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Küçük Sergen kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre başıboş 4 köpek çevrede otlanan küçükbaş hayvanlara saldırdı. Saldırıda 1 keçi telef olurken 1 keçi ile 2 koyun da yaralandı. Yaralı hayvanların tedavi edilmek üzere veterinere götürüldüğü öğrenildi.

Köpeklerin hayvanlara saldırması üzerine mahallede panik yaşandı. Ailelerin çocuklarını tek başına dışarı bırakmadığı belirtildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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