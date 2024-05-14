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Sultanbeyli'de otomobilden bilgisayar çalan hırsızlar tutuklandı

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Sultanbeyli'de park halindeki otomobilde bulunan dizüstü bilgisayarı çalan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de otomobilden bilgisayar çalan hırsızlar tutuklandı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de park halindeki otomobilde bulunan dizüstü bilgisayarı çalan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan otomobilin yanına gelen şahıslar, aracın sağ ön koltuğunda bulunan dizüstü bilgisayarı çalarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden bilgisayar mühendisi olduğu öğrenilen müşteki U.A. polis ekiplerine haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, hırsızlık olayını Gürcistan uyruklu şüpheliler Gia K.ve Giorgi C.'ningerçekleştirdiğini tespit etti.

Şüpheliler, 10 Mayıs tarihinde Fatih'te hırsızlık olayında kullanmış oldukları araç ile yakalandı. Çalışmaların devamında şüpheli şahısların aynı tarihte Bursa'da da otomobilden hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıslar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilgisayar Mahkeme Tutuklama Güvenlik Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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