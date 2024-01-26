Üye Girişi
Haberler

Sosyal medya fenomeni Onur Elmas ve 6 kişi hakkında dolandırıcılık davası açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Devre mülk satışı ve reklamı faaliyeti adı altında birçok kişiyi dolandırdığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Onur Elmas'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Devre mülk satışı ve reklamı faaliyeti adı altında bir çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Onur Elmas'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Devre mülk satışı ve reklamı faaliyeti adı altında devre mülk sahiplerini arayarak değerinden çok daha fazlaya Arap turistlere satılacağı vaadiyle, fenomen Onur Elmas (26)'ın da aralarında bulunduğu 7 kişilik çete tarafından Mart 2022 tarihinde cep telefonundan arandığını iddia eden Tevfik Ç. (64), satış işlemleri için Ataşehir'de bulunan ofise gitti. Tevfik Ç., kendilerine vekalet vermesi gerektiğini söyleyen Muhammet Faruk A. (23) ve Umut Ş. (25)'ye 5 bin TL ödedi. Tevfik Ç.'nin telefonunu elinden alarak 2 bankadan hesap açan Muhammet Faruk A. ve Umut Ş., Tevfik Ç.'nin rızası dışında toplam 90 bin TL kredi çekti. Durumu fark eden Tevfik Ç. şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

"Araplara gayrimenkul pazarlamadım"

Sanık Onur Elmas emniyet ifadesinde, CSR Paroni Medya adlı şirketi 2020 yılı Mart ayında kurduğunu ve tek yetkilisi olduğunu, web sitesi üzerinden reklam işleri yaptığını, şikayet nedeniyle çalışmalara son verdiğini ifade etti. Arap turistlere gayrimenkul pazarlamadığını belirten Elmas, şüpheli olan diğer kişilerin ismini duyduğunu ancak kendileriyle iş yapmadığını ifade ederek suçlamaları kabul etmedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CSR Paroni Medya Prodüksiyon Gayrimenkul Danışmanlık Limited Şirketi adı altında devre mülk sahiplerinin bizzat tespit edilerek, şirket çalışanları tarafından yüksek fiyatlarla devre mülklerinin Arap turistlere satılacağı hilesiyle ofislere çağrıldıktan sonra reklam adı altında müştekilerin paralarının alındığı, nakit parası olmayanların ya da bu işe daha çok inandırılan ve kandırılanların bizzat telefonları ellerinden alınarak bulunduğu adreslere gidilerek mobil bankacılık yöntemleriyle kredi çektirildiği, hukuki bir kılıf adı altında bu işlemlerin ticari bir şirket faaliyeti adı altında yürütülerek sözleşmeler düzenlendiği ve bu şekilde müştekinin iki özel banka hesabından 56 bin TL ve 34 bin TL mobil bankacılık uygulaması aracılığıyla toplam 90 bin TL kredi çekilerek menfaat temin edildiği kaydedildi.

İddianamede, Onur Elmas'ın da aralarında bulunduğu 7 sanık için 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 6 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi. İddianame, gönderildiği mahkeme tarafından kabul edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mahkeme Dolandırıcılık Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Medya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 48. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Anadolu Efes - Monaco Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Anadolu Efes - Monaco Basket maçı CANLI İZLE! Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? 26 Ocak Güncel döviz kuru! 2. dönem okullar ne zaman açılıyor 2024? 2. dönem okullar hangi tarihte, ayın kaçında açılacak? Kova burcu hangi ay, genel özellikleri neler? Kova burcu erkeği ve kadını özelikleri nedir? Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Emekli zammı meclisten ne zaman geçecek? Emekli zammı meclisten geçti mi? Ticari araç yaş şartı kaç? Ticari araç yaş şartı yükseldi mi, kaç oldu? Ticari araç sürmek için kaç yaş isteniyor? Ramazan ne zaman başlıyor 2024? Ramazan ne zaman bitiyor, bayram ne zaman olacak? İşte ramazan başlangıç tarihi! Hikmet Taşdemir kimdir? Hikmet Taşdemir hangi filmlerde oynadı? Hikmet Taşdemir hayatı ve biyografisi! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri ne zaman? Emekli zam farkları hangi tarihte yatacak? Colgate hangi ülkenin? Colgate boykot listesinde var mı, israil malı mı? Colgate nerede üretiliyor? Gelinim Mutfakta'nın final gününün birincisi bugün belli oluyor! Haftanın birincisi ve bileziği sahibi kim olacak? Memur maaş zam farkı ne zaman ödenecek? Emekli memurların zam farkı ödemesi ne zaman, hangi tarihte? İnci Taneleri final mi yapacak? İnci Taneleri dizisi kaldırılıyor mu, bitiyor mu? Dün nerede deprem oldu? Dün nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD Ve Kandilli deprem verileri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title