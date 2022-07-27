Son dakika haberleri... Yolda kalan Çetinkaya ailesinin yardımına jandarma koştu
Gelen son dakika haberine göre Bilecik'te seyir halinde aracının lastiği patlayan ve krikosu olmadığı için yolda kalan sürücü ve ailesinin yardımına jandarma ekipleri yetişti.
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Bilecik'te seyir halinde aracının lastiği patlayan ve krikosu olmadığı için yolda kalan sürücü ve ailesinin yardımına jandarma ekipleri yetişti.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, Bolatlı Köyü yakınlarında ön lastiği patlayan ve telefonlarını çekmeyince yardım bekleyen bir sürücü gördü. Hemen aracın başına giden ekipleri, sürücü Ali Sayim Çetinkaya'nın ailesiyle birlikte mahsur kaldığı görünce hemen yardım ettiler. Kendi araçlarından kriko getiren jandarma ekipleri patlayan lastiği de değiştirdiler. Aracın lastik değişimi bittikten sonra ekiplere çok teşekkür eden Ali Sayim Çetinkaya yoluna devam etti. - BİLECİK
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa