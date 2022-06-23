Son dakika haberleri... Tunceli'de örtü yangını
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Gelen son dakika haberlerine göre Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde çıkan iki örtü yangını, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde çıkan iki örtü yangını, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Mazgirt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede iki örtü yangınını çıktığı belirtildi. Yangınların tedbirlere riayet edilerek devletin tüm imkanlarının seferber olması ile söndürüldüğü kaydedilirken, olayda can veya mal kaybının olmadığı vurgulandı. Açıklamada, "Yangın esnasında ekiplerimizce yangının etrafı çevrilerek yangın söndürülmekte ve sonrasında itfaiye, ambulans, jandarma ve diğer yardımcı personelimiz soğutma çalışmaları yapmaktadır. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım" denildi. - TUNCELİ
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa