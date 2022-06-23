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Son dakika haberleri... Tunceli'de örtü yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Tunceli'de örtü yangını

Gelen son dakika haberlerine göre Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde çıkan iki örtü yangını, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde çıkan iki örtü yangını, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Mazgirt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede iki örtü yangınını çıktığı belirtildi. Yangınların tedbirlere riayet edilerek devletin tüm imkanlarının seferber olması ile söndürüldüğü kaydedilirken, olayda can veya mal kaybının olmadığı vurgulandı. Açıklamada, "Yangın esnasında ekiplerimizce yangının etrafı çevrilerek yangın söndürülmekte ve sonrasında itfaiye, ambulans, jandarma ve diğer yardımcı personelimiz soğutma çalışmaları yapmaktadır. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım" denildi. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tunceli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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