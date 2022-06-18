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Son dakika haber: Erzurum'da YKS sonrası bıçaklı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberine göre Erzurum'un Yakutiye ilçesinde sabah girdikleri YSK sonrası bir çay ocağında oturan iki genç arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde sabah girdikleri YSK sonrası bir çay ocağında oturan iki genç arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Merkez Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi'nde bulunan Atatürk Evi arkasındaki çay ocağında meydana geldi. Görgü tanıklarının beyanına göre, çay ocağında tek başına oturan Ahmet G. ile Efe Ü. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Efe Ü., Ahmet G.'yi boynundan bıçaklayarak yaraladı. Ahmet G., olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Görgü tanıklarından isim ve eşkal bilgisi alan polis ekipleri, kaçan Efe Ü. isimli genci bulmak için çalışma başlattı.

Yaralı Ahmet G.'nin hayati tehlikesi bulunmazken, kavga eden iki gencin de olaydan birkaç saat önce üniversite sınavına girdiği öğrenildi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Kemal Atatürk Yakutiye Erzurum kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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