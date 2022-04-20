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Son dakika haberi: Simav'da korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Simav'da korkutan yangın

Son dakika haberlerine göre Kütahya'nın Simav ilçesi Yemişli köyünde çıkan yangında, 3 katlı binanın 3. katı ve çatısı tamamen yandı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesi Yemişli köyünde çıkan yangında, 3 katlı binanın 3. katı ve çatısı tamamen yandı.

Simav ilçesine bağlı Yemişli köyünde 3 katlı binanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale eden Simav Belediyesi İtfaiyesi ve çevre belde itfaiyelerinin uğraşları sonucu yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangında binanın 3. katı ve çatısı tamamen, bitişikteki binanın ise çatısı kısmen yandı.

Yangınla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.(MA-EFE) - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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