Son dakika haberi! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Son dakika haberleri... Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Kırgıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen Ş.Y.(43) ve T.K.'yi (33) gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 531 kök Hint keneviri bitkisi ve 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi bugün Çarşamba Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Salıpazarı Jandarma Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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