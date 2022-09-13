Son dakika haberi... İki araç çarpıştı, kazada 1 kişi hafif yaralandı 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberlerine göre Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza Erzurum Yakutiye ilçesi Yoncalık kavşağında meydana geldi. Palandöken kavşaktan karayolları istikametine seyreden 25 FF 040 plakalı otomobil, Yoncalık istikametinde seyir halindeki 36 FE 192 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası 25 FF 040 plakalı aracın şoförü yara almazken, 36 FE 192 plakalı araçta ki 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazanın şokuyla korkarak kaldırıma oturan yaralı kadını çevresindeki vatandaşlar sakinleştirdi. Kazaya denk gelen bekçilerin anonsu üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı şahsa boyunluk takıldı. Daha sonra yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, kaza yapan araçların çekici ile kaldırılmasından sonra yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZURUM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yakutiye Erzurum 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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