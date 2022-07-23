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Son dakika haber: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şahıstan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şahıstan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Devrek ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda 130 kök kenevir bitkisi, 25 gram farklı nitelikte ve öldürücü etkiye sahip uyuşturucu madde, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

A.K., M.T., K.A., B.K., A.K. ve İ.H. isimli şüpheli şahıslara Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen H.K. isimli şüpheli şahıs gözaltına alınarak Devrek Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. H.K. isimli şahıs mahkeme tarafından Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Hisarcık Devrek 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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