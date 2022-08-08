Son dakika haber: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 5 parça halinde 440,08 gram esrar maddesi, boyları 15 santimetre ile 1,50 metre arasında değişen 90 kök Hint keneviri bitkisi, Hint keneviri bitkisi yetiştirmek için kullanılan kapalı ortam düzeneği ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA