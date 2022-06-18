Son dakika haber! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu;3 tutuklu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çaycuma İlçe ve köylerinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 35 gram metamfetamin ele geçirilirken 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi ve köylerinde Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçu kapsamında uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 35 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Arama kararına istinaden 4 şahsın ev ve eklentilerinde eş zamanlı olarak yapılan aramada; 2 adet cep telefonu, 17 adet uyuşturucu içme aparatı, 3 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs, ekipler tarafından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3 kişi tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa