Son dakika haberleri | Feke'de polisinden tarihi eser operasyonu

Edinilen son dakika haberine göre Feke'de polisinden tarihi eser operasyonu Adana'nın Feke ilçesinde ilçe emniyet amirliğinin Feke Cumhuriyet savcılığı tarafından yürüttüğü soruşturma ile polisler yaptığı operasyonda 73 parça tarihi eser ele geçirildi.

Feke'de polisinden tarihi eser operasyonu

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde ilçe emniyet amirliğinin Feke Cumhuriyet savcılığı tarafından yürüttüğü soruşturma ile polisler yaptığı operasyonda 73 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayda 4 şüpheli göz altına alındı.

Edinilen bilgilere göre Feke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2863 Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kanunu ile başlatılan soruşturmada Polislerin düzenlediği operasyonda K.K, M.Ç, S.Ç ve Y.E.A isimli şahıslar göz altına alındı. Operasyonda polisler 4 Dedektör, 1 Dedektör tarayıcısı,3 Tüfek ve 42 parça tarihi eser ve 2863 sayılı kanunda yer alan tarihi eser,31 parça eski tarihli güncel malzeme, toplam 73 parça eser ele geçirilerek, Adana Müze Müdürlüğüne incelenmek üzere teslim edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.