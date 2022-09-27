Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara 3. sayfa haberleri... Ankara merkezli 5 ilde FETÖ ve PKK'ya operasyon: 9 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Ankara haberi: Ankara merkezli 5 ilde FETÖ ve PKK'ya operasyon: 9 gözaltı Ankara merkezli 5 ilde terör örgütü FETÖ/PDY ve PKK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara merkezli 5 ilde FETÖ ve PKK'ya operasyon: 9 gözaltı

ANKARA - Ankara merkezli 5 ilde terör örgütü FETÖ/PDY ve PKK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanması içerisindeki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olan 6 şüpheliyi tespit etti. Ekipler öte yandan da PKK/KCK'nın sosyal medya üzerinden propagandasını yapan 4 şüpheliyi belirledi. Her iki terör örgütüne yönelik Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ mensubu olduğu değerlendirilen firari 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - 3. Sayfa

Ankara PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title