Sivas'ta Kağıt Mendile Emdirilmiş Bonzai Ele Geçirildi

Sivas'ta üzerinden kağıt mendile emdirilmiş bonzai ele geçirilen bir kişi çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Sivas'ın Gürün ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan bir araçtaki 3 kişiden birinin üzerinde kağıt mendile emdirilmiş bonzai ele geçirildi. Alınan ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 kişiden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.S. isimli genç, uyuşturucu madde ticareti suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS