Sivas'ta Kağıt Mendile Emdirilmiş Bonzai Ele Geçirildi
Sivas'ın Gürün ilçesinde yapılan denetimlerde bir araçta kağıt mendile emdirilmiş bonzai ele geçirildi. Tutuklanan bir kişi cezaevine gönderildi.
Sivas'ta üzerinden kağıt mendile emdirilmiş bonzai ele geçirilen bir kişi çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Sivas'ın Gürün ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan bir araçtaki 3 kişiden birinin üzerinde kağıt mendile emdirilmiş bonzai ele geçirildi. Alınan ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 kişiden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.S. isimli genç, uyuşturucu madde ticareti suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS